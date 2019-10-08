Свердловские театры получили гранты губернатора на 50 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Театры Свердловской области получили губернаторские гранты на общую сумму 50 млн рублей на гастроли, постановки и проведение фестивалей. Получателями грантов стали 18 театров, сообщили журналистам во вторник в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Названы театры региона, чьи проекты получат поддержку в форме грантов губернатора Свердловской области. В общей сложности сумма поддержки составляет 50 миллионов рублей. Учреждениям культуры выделены гранты в размере от 500 тысяч до семи миллионов рублей. Получателями грантов стали 18 театров", - говорится в сообщении.

По данным департамента, екатеринбургский Театр юного зрителя получил 7 млн рублей на гастроли в Севастополе, где покажет спектакль "Каштанка" в рамках Русских театральных сезонов Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова, и на постановку спектакля "Собачье сердце". Такую же сумму получила Свердловская филармония на реализацию проекта "Соединяя Европу и Азию: выступления симфонических коллективов Свердловской филармонии в городах России и за рубежом".

Кроме того, в числе получателей грантов значатся театры Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. "В частности, 500 тысяч рублей выделено Инновационному культурному центру на постановку данс-спектакля "Adulte" российского хореографа Ильи Живого. Поддержку в аналогичном размере получит театральная лаборатория "Мужской разговор" в Нижнетагильском драматическом театре им. Д.Н. Мамина-Сибиряка", - уточнили в департаменте.

На проведение театральных фестивалей также были направлены средства из губернаторского гранта в размере 3 млн рублей. Так, финансовая поддержка была выделена на проведение Свердловского областного конкурса театральных работ и Фестиваль "Браво!", V Международного детско-юношеского конкурса исполнителей классического танца "Щелкунчик приглашает", X Международного фестиваля театров кукол "Петрушка Великий", XIV Международного театрального фестиваля современной драматургии "Коляда Plays" и VIII Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла им. народного артиста СССР В.А. Курочкина, уточнили в департаменте.