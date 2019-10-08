СК возбудил дело из-за срыва срока сдачи биатлонного комплекса под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Лыжно-биатлонный комплекс в Златоусте Челябинской области имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой, который предполагалось сдать в эксплуатацию в октябре 2019 года, передан спортсменам пока не будет. В этой связи возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

Строительство началось в 2015 году, в предыдущие два года на него было выделено 247 млн рублей, еще порядка 284 млн рублей было выделено из бюджета Челябинской области в 2017 году. В октябре комплекс должны были сдать в эксплуатацию. Но этого не произошло из-за недоделок в основном здании, на лыжероллерной трассе и на стрельбище. В числе недоделок - протекающая крыша, трещины и плесень на стенах, на территории чрезмерно высокие ступеньки, а ширина трассы на некоторых участках меньше проектных показателей.

"Прокуратура Златоуста провела проверку <...> Вследствие неправомерных действий должностных лиц <...> строительство не завершено, объект до настоящего времени не введен в эксплуатацию. <…> По материалам проверки следственным отделом СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного Минстроя обещали позже прокомментировать ситуацию.