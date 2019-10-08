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Экс-полицейских в Челябинске признали виновными в махинациях с 944 тыс. бутылок спиртного

При этом оба бывших сотрудника полиции амнистированы со снятием судимости

ЧЕЛЯБИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего начальника следственного управления УМВД России по городу Василия Потехина и бывшего начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Рафаэля Усманова виновными в махинациях с 944 тысячами бутылок спиртного, которые были изъяты в рамках расследования уголовного дела. Они оба амнистированы со снятием судимости, сообщила журналистам областная прокуратура.

"Судом Потехину назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в четыре года. <…> Усманову в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в три года", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Потехин в составе организованной группы с Усмановым и другими лицами в июле 2014 года распорядился передать сообщникам около 944 тыс. бутылок водно-спиртовой смеси для дальнейшего сбыта. Все бутылки были изъяты ранее в рамках расследования уголовного дела, их стоимость оценивается примерно в 11,6 млн рублей.

В пресс-службе областной прокуратуры ТАСС рассказали, что противоправные действия бывшими полицейскими были совершены в период, который охватывается амнистией, объявленной в 2015 году (постановление Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24.04.2015 г. № 6576 ГД) в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. В связи с амнистией оба бывших полицейских освобождены от назначенного наказания со снятием судимости.

Теги
РоссияЧелябинская область
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