Индустриальный парк по переработке промышленных отходов откроют в Нижневартовске к 2021 г.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 октября. /ТАСС/. Индустриальный парк, специализирующийся на переработке промышленных отходов производства, будет создан в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к 2021 году. Это будет второй индустриальный парк в городе, сообщили во вторник журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"В Нижневартовске к 2021 году будет создан индустриальный парк, специализирующийся на переработке промышленных отходов производства. Предприятие сможет перерабатывать от 1 до 5 тыс. т отходов в год и использовать их после переработки повторно. Индустриальный парк станет вторым в Нижневартовске", - говорится в сообщении.

По словам инициатора проекта, заместителя гендиректора компании "Региональные грузоперевозки" Владислава Попова, сейчас готовятся документы, бизнес-план, мастер-план и финансово-экономическая модель парка. "В 2018 году в городе было образовано более 500 т авторезины. Мы приобрели оборудование для ее переработки в резиновую крошку. Установки смогут обрабатывать в сутки около 10 т сырья. В дальнейшем его можно использовать, например, для покрытия детских площадок", - цитируют департамент Попова.

"Региональные грузоперевозки", занимающиеся утилизацией металлолома, станут якорным резидентом индустриального парка. Помимо производства по переработке автошин в резиновую крошку, в парке планируется переработка промышленного и бытового пластика, бумаги и картона, утилизации компьютерного лома и бытовых приборов.

Нижневартовск - второй по численности населения город Югры. В нем проживают более 276 тыс. человек. В муниципалитете уже действует индустриальный парк по сбору, сортировке и переработке промышленных отходов "Яшел парк Сибирь". Он был запущен в декабре 2018 года. Его специализация - переработка металлосодержащих отходов, производство строительной продукции и материалов из вторичных ресурсов. Поступающие отходы с промышленных предприятий автономного округа после переработки возвращаются в виде сырья на другие производства. Индустриальный парк занимает более 10 га.

По информации региональных властей, на 1 октября текущего года в Югре функционируют два индустриальных парка, а в стадии планирования и реализации находятся семь, которые должны появиться в течение ближайших пяти лет.