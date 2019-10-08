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Пять кандидатов допущены на конкурс по выбору главы Салехарда

Решение о назначении мэра примут 15 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Документы на пост главы администрации столицы Ямало-Ненецкого городского округа Салехарда подали пять человек, в том числе советник замгубернатора ЯНАО Алексей Титовский, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"Сегодня, 8 октября, в 16:30 [по местному времени] завершился прием документов на пост главы администрации города. На конкурс зарегистрировано пять претендентов", - говорится в сообщении.

Среди них начальник управления имущественных отношений Салехарда Сергей Кондаков, гендиректор Салехардской дирекции единого заказчика Алексей Нога, директор окружного молодежного центра Павел Титов, бывший глава налоговой службы ЯНАО Павел Харченко и советник замгубернатора ЯНАО Алексей Титовский.

Кандидатам на пост главы Салехарда необходимо представить конкурсной комиссии свои планы по развитию города. Окончательное решение о назначении главы города будет приниматься на заседании городской думы. Результаты станут известны 15 октября.

Полномочия действующего главы администрации Салехарда Ивана Кононенко, который возглавляет город с февраля 2012 года, заканчиваются в середине октября. До этого он на протяжении четырех лет занимал пост главы города Тарко-Сале.

Также во вторник завершился прием документов на конкурс по выбору главы ямальского города Лабытнанги. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации, на конкурс заявились три кандидата: начальник отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Лабытнанги Евгений Сорокин, начальник управления экономики города Виталий Баев и замглавы городской администрации Марина Трескова. Избрание главы муниципального образования состоится на заседании городской думы 14 октября.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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