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Полиция задержала подозреваемого в поджоге семи многоквартирных домов в Югре

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в результате пожаров с февраля по сентябрь 2019 года в поселке Пойковский 157 человек лишились имущества

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали жителя Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в серии поджогов двухэтажных деревянных многоквартирных жилых домов в поселке Пойковский. В момент задержания он пытался скрыться на поезде, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным полиции, в результате пожаров, произошедших с февраля по сентябрь текущего года в поселке Пойковский (Нефтеюганский район Югры), полностью уничтожены два жилых дома (на 48 и 16 квартир). Лишились имущества 157 человек. Они расселены в маневренный фонд в поселке Пойковский или проживают у родственников. Еще пять домов выгорели частично и уже восстановлены. Погибших в результате пожаров не было.

"Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в серии поджогов двухэтажных деревянных многоквартирных жилых домов поселка Пойковский, а также одного автомобиля. Мужчина пытался скрыться, но был снят с поезда сотрудниками отдела МВД России по Нефтеюганскому району на станции Краснодар. В настоящее время он доставлен в Нефтеюганский район. Ему избрана мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Предварительный ущерб от действий подозреваемого составляет не менее 10 млн рублей. "Неработающий ранее судимый местный житель в момент совершения противоправных деяний находился в состоянии алкогольного опьянения", - уточняют в полиции.

Следователями возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Они будут соединены в одно производство.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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