Войска ЦВО в сентябре получили более 100 единиц военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) в сентябре приняли на вооружение более 100 единиц новой и модернизированной военной и специальной техники. Всего с начала года в войска поступили около 400 единиц, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 100 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступило в сентябре на вооружение войск округа, в том числе 10 модернизированных БМП-2 для уральской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинске", - сказал Лапин.

Он добавил, что в интересах повышения возможностей противовоздушной обороны поступили три новых радиолокационных станции "Подлет", "Десна-М" и "Небо-У", которые заступили на боевое дежурство в Самарской и Новосибирской областях.

Кроме того, по словам Лапина, в воинские части и подразделения округа поступило более 80 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с начала года поставлено около 400 единиц техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.