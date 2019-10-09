Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Войска ЦВО в сентябре получили более 100 единиц военной техники

По словам командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина, с начала года в войска поступили около 400 единиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Войска Центрального военного округа (ЦВО) в сентябре приняли на вооружение более 100 единиц новой и модернизированной военной и специальной техники. Всего с начала года в войска поступили около 400 единиц, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 100 единиц современных образцов вооружения и военной техники поступило в сентябре на вооружение войск округа, в том числе 10 модернизированных БМП-2 для уральской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинске", - сказал Лапин.

Он добавил, что в интересах повышения возможностей противовоздушной обороны поступили три новых радиолокационных станции "Подлет", "Десна-М" и "Небо-У", которые заступили на боевое дежурство в Самарской и Новосибирской областях.

Кроме того, по словам Лапина, в воинские части и подразделения округа поступило более 80 единиц автомобильной и специальной техники. Всего с начала года поставлено около 400 единиц техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Челябинские коммунальщики задолжали за газ более 2 млрд рублей
Долги имеют 42 предприятия ЖКХ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС