Цуканов считает, что опрос не снимет полностью разногласия по храму в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Проведение опроса по выбору места строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге полностью не снимет разногласия между жителями города по данной теме, такое мнение высказал в среду журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения, для выбора места строительства собора. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Проведение опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

"Сможет ли снять [опрос] полностью напряжение? Конечно, нет", - сказал он, отметив, что у жителей города всегда будут отличаться мнения по этому вопросу в силу "накопленных продолжительных культурных, исторических, промышленных и политических традиций".

По мнению полпреда, областные и городские власти извлекли уроки из прошедших событий. Для обсуждения важных вопросов необходимо привлекать экспертов, специалистов, разговаривать с общественностью. "Проведение опроса - это первый опыт в стране, на который в дальнейшем можно будет опираться при принятии решений по глобальным вопросам", - отметил он.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.