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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Цуканов считает, что опрос не снимет полностью разногласия по храму в Екатеринбурге

Полпред президента в УФО отметил, что у горожан всегда будут отличаться мнения по этому вопросу в силу "накопленных продолжительных культурных, исторических, промышленных и политических традиций"
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Проведение опроса по выбору места строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге полностью не снимет разногласия между жителями города по данной теме, такое мнение высказал в среду журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге откроется 51 участок, каждый из которых будет оснащен камерами видеонаблюдения, для выбора места строительства собора. Опрос будет считаться состоявшимся при явке 1% от общего числа избирателей - это 10857 человек. Утверждены две площадки для включения в опросный лист: участки на месте Приборостроительного завода и за Макаровским мостом. Проведение опроса обойдется городскому бюджету в 6 млн рублей.

"Сможет ли снять [опрос] полностью напряжение? Конечно, нет", - сказал он, отметив, что у жителей города всегда будут отличаться мнения по этому вопросу в силу "накопленных продолжительных культурных, исторических, промышленных и политических традиций".

По мнению полпреда, областные и городские власти извлекли уроки из прошедших событий. Для обсуждения важных вопросов необходимо привлекать экспертов, специалистов, разговаривать с общественностью. "Проведение опроса - это первый опыт в стране, на который в дальнейшем можно будет опираться при принятии решений по глобальным вопросам", - отметил он.

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Ее планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие. Президент Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

 

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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