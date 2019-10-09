Постановка уральского театра вошла в шорт-лист премии Ассоциации музыкальных критиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Опера "Три сестры" Петера Этвеша в постановке екатеринбургского театра "Урал. Опера. Балет" вошла в шорт-лист пятого ежегодного приза критики за сезон 2018-2019 Ассоциации музыкальных критиков, сообщила в среду пресс-служба театра.

"В шорт-лист пятого ежегодного приза критики по результатам голосования вошли шесть номинантов. Коллектив театра "Урал. Опера. Балет" отмечен за постановку оперы "Три сестры" Петера Этвеша (режиссер Кристофер Олден)", - говорится в сообщении.

В шорт-лист также вошли оперный певец Большого театра Владимир Вдовин, дирижер Московской филармонии Максим Емельянычев, российский журналист Алексей Мунипов, искусствовед Роман Насонов, а также московское "Зарядье" за яркое начало концертно-просветительской деятельности. Лауреат будет объявлен до конца октября.

Либретто "Трех сестер" написано на русском языке, и, в отличие от чеховской драмы, действие в нем развивается нелинейно, делясь не на акты, а на "последовательности", в каждой из них история рассказана с точки зрения одного из персонажей. В опере нет хора, но заняты два оркестра и 13 солистов-мужчин. Этвеш также предусмотрел вариант для меццо-сопрано, именно эта редакция звучит в театре "Урал. Опера. Балет". Для постановки в театр впервые был приглашен именитый нью-йоркский режиссер Кристофер Олден.

Ассоциация музыкальных критиков объединяет критиков и журналистов, освещающих тему классической музыки в прессе и в интернет-изданиях, на радио и на телевидении. Ассоциация создана 27 октября 2011 года.