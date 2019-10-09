Пенсионерка в Югре, прожившая всю жизнь на Украине, получила паспорт РФ почти в 100 лет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 октября. /ТАСС/. Пенсионерка Нина Емельянова, которая всю жизнь провела на Украине, а несколько месяцев назад переехала в Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, получила российский паспорт и гражданство РФ в 99 лет. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Начальник отдела по вопросам миграции <…> приехала в гости к 99-летней пенсионерке, чтобы вручить ей паспорт гражданина Российской Федерации. Нина Емельяновна родилась и всю жизнь прожила на территории Украины, а после, уже в солидном возрасте, ей пришлось покинуть родные края и переехать в Нижневартовск к дочери", - говорится в сообщении.

По данным полиции, женщина обратилась в отдел по вопросам миграции для оформления необходимых документов, дающих право на проживания на территории РФ. "Сотрудники полиции с пониманием отнеслись к женщине столь преклонного возраста. В кратчайшие сроки она была принята в гражданство РФ", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе отделения МВД по Нижневартовску, женщина переехала в муниципалитет несколько месяцев назад. "Она приехала к детям в город из Донецкой области. Сейчас живет у своей дочери. В силу ее преклонного возраста мы не вызывали ее к себе для оформления всех документов, а ездили к ней домой. В том числе и паспорт вручали ей на дому", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что женщина ждала паспорт 30 дней, как положено по закону. "Тут мы ничего сделать не можем, этот срок установлен законом на федеральном уровне. <…> В свои годы она очень хорошо держится, бодрая и доброжелательная женщина. Потихоньку ходит. Общительная женщина и гостеприимная", - пояснила представитель пресс-службы.