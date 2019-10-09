Суд в Челябинске подтвердил приговор экс-следователю, осужденному за покушение на взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил без изменения приговор осужденному на восемь лет бывшему следователю управления Следственного комитета России по региону Александру Козлову, который судом первой инстанции был признан виновным в покушении на взятку в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщила пресс-служба облсуда.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Александра Козлова, оставил без изменения приговор Центрального районного суда Челябинска от 29 мая 2019 года. <...> Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Козлов через посредников пытался получить в качестве взятки 3 млн рублей от обвиненного в коррупции директора филиала одной из телекоммуникационных компаний. Центральным районным судом Челябинска ему было назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функции представителя власти, на срок три года.