Экс-глава Антипинского НПЗ обжаловал решение суда об отказе в выплате $12 млн премии

ТАСС, 10 октября. Бывший глава Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадий Лисовиченко обжаловал решение Ленинского районного суда Тюмени об отказе в выплате ему премии почти в $10 млн бонусов и $1,9 млн штрафов. Об этом говорится в картотеке суда.

Решение суда первой инстанции было вынесено 9 августа.

"Дата вступления [решения Ленинского районного суда] в законную силу: обжалуется", - говорится в картотеке.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Лисовиченко требует от завода выплаты премии в размере $10 млн за выполнение поставленной советом директоров задачи. Завод, говорится в материале, должен был выполнить обязательства 15 ноября 2018 года, поэтому с учетом штрафа исковое заявление подано на сумму 752,7 млн рублей (около $12 млн).

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае завод остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.

НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.