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Экс-глава Антипинского НПЗ обжаловал решение суда об отказе в выплате $12 млн премии

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что Геннадий Лисовиченко требует от предприятия премии за выполнение поставленной советом директоров задачи

ТАСС, 10 октября. Бывший глава Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) Геннадий Лисовиченко обжаловал решение Ленинского районного суда Тюмени об отказе в выплате ему премии почти в $10 млн бонусов и $1,9 млн штрафов. Об этом говорится в картотеке суда.

Решение суда первой инстанции было вынесено 9 августа.

"Дата вступления [решения Ленинского районного суда] в законную силу: обжалуется", - говорится в картотеке.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что Лисовиченко требует от завода выплаты премии в размере $10 млн за выполнение поставленной советом директоров задачи. Завод, говорится в материале, должен был выполнить обязательства 15 ноября 2018 года, поэтому с учетом штрафа исковое заявление подано на сумму 752,7 млн рублей (около $12 млн).

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, являлся основным активом группы "Новый поток". В мае завод остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывая только на стоимости переработки.

НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие.

Теги
РоссияТюменская область
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