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В Екатеринбурге вынесли приговор членам банды, совершившим 40 краж из ювелирных магазинов

От действий преступной группы пострадали 23 человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Члены преступной группировки, совершившие 40 краж из ювелирных и меховых магазинов, аптек и ломбарда на общую сумму свыше 9 млн рублей, осуждены в Екатеринбурге. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В зависимости от роли и степени участия, они [члены преступной группы] признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ ("Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере")". Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пятеро участников группировки получили наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 17 лет.

Установлено, что с 2016 по 2018 год от действий преступной группы пострадали 23 человека. Так, 7 декабря 2016 года они похитили кожаные и меховые изделия из магазина в Екатеринбурге, причинив собственникам ущерб на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.

Грабители были задержаны на месте совершения преступления при хищении из ювелирного магазина в городе Каменске-Уральском. Все участники группы вину в совершенных преступлениях признали, написали явки с повинной. Похищенное имущество частично возвращено потерпевшим, но большинством похищенного злоумышленники уже успели распорядиться.

Теги
РоссияСвердловская область
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