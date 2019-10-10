Главу кредитной организации в Югре подозревают в фальсификации по делу о мошенничестве

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора филиала некоммерческой кредитной организации в Ханты-Мансийском автономном округе, которая подозревается в фальсификации доказательств по делу о мошенничестве почти на 20 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального следственного управления СК.

"По версии следствия, жительница Советского района Югры присвоила денежные средства организации на сумму около 20 млн рублей. Желая избежать уголовной ответственности и ввести правоохранительные органы в заблуждение, она составила заведомо ложные документы - договоры, свидетельствующие о том, что восемь жителей Советского района взяли в кредитной организации кредиты на общую сумму около 20 млн рублей и не принимают меры к возврату денежных средств", - говорится в сообщении.

Как поясняют в пресс-службе, женщина, обратилась с данными подложными документами в суд и получила судебные приказы, на основании которых на восьмерых граждан были заведены исполнительные производства. "Таким образом, женщина сфальсифицировала доказательства по гражданскому делу. Она дала признательные показания, подложные документы изъяты и приобщены к материалам уголовного дела", - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по гражданскому делу"). "В настоящее время уголовное дело по факту мошенничества находится на судебном рассмотрении. Расследование уголовного дела о фальсификации доказательств продолжается", - добавили в следственном управлении.