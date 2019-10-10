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Иконе главного храма ВС РФ в Центральном военном округе поклонились более 300 тыс. человек

С августа по октябрь она побывала в крупных городах Урала, Поволжья, Сибири, а также в городах Центральной Азии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. военнослужащих и простых верующих поклонились иконе главного храма Вооруженных сил РФ "Спас Нерукотворный" за время пребывания ее в различных городах Центрального военного округа. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы округа.

"Более 300 тыс. верующих военнослужащих, членов их семей и прихожан посетили главную икону главного храма "Спас Нерукотворный" за время ее пребывания в Центральном военном округе", - сообщили в пресс-службе.

С августа по октябрь икона побывала в крупных городах Урала - Челябинске и Екатеринбурге, Поволжья - Самаре и Оренбурге, Сибири - Абакане и Новосибирске, а также в городах Центральной Азии - Бишкеке и Душанбе, где дислоцированы российские военные базы. Во всех соборах были проведены молебны в честь почитания иконы под руководством местных архиепископов. Сегодня икона будет перевезена на территорию Восточного военного округа в город Улан-Удэ.

"В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям Российской армии, по храмам Русской православной церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров", - добавили в пресс-службе.

Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым он вытер свое лицо Христос. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя. "Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

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