Балет Большого театра впервые выступит в Челябинске

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Балет Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) впервые отправился на гастроли в Челябинск. Выступления состоятся 11 и 12 октября в рамках соглашения о сотрудничестве между Челябинской областью и Большим театром России при поддержке федеральной программы "Большие гастроли", сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"На сцене Челябинского театра оперы и балета будет исполнен легендарный балет Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей", - сказала собеседница агентства, отметив, что на долю этого спектакля выпала непростая судьба.

Его мировая премьера состоялась в Ленинградском Малом театре оперы и балета 4 апреля 1935 года. Балет с восторгом был принят и публикой, и критикой. По обычной практике тех лет его решено было сделать достоянием главной сцены страны, и 30 ноября того же года "Светлый ручей" был представлен на сцене Большого театра.

"Публика радовалась веселому спектаклю, а хореограф-постановщик готовился занять пост художественного руководителя балетной труппы Большого театра, однако спектакль подвергся обструкции газеты "Правда", за которой стоял лично Сталин, и был удален из репертуара Большого театра. Статья "Балетная фальшь" навсегда отбила у композитора желание писать музыку для балетов. "Светлый ручей" - последнее произведение, написанное Шостаковичем в этом жанре. Почти 70 лет этот балет не шел на сцене", - завершила Новикова исторический экскурс и перешла к дню сегодняшнему.

Она напомнила, что в 2003 году по приглашению руководства Большого театра хореограф Алексей Ратманский вновь обратился к этому произведению. "Успех был ошеломляющий. С тех пор этот балет постоянно идет в репертуаре Большого театра. Он также был представлен на гастролях в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Милане, Брисбене, Амстердаме, городах Японии", - перечислила пресс-атташе.

"Теперь балет "Светлый ручей" увидит и южноуральский зритель", - сказала она. Главные партии исполнят солисты балета ГАБТ Анна Никулина, Дарья Хохлова, Екатерина Крысанова, Екатерина Шипулина, Игорь Цвирко, Вячеслав Лопатин, Руслан Скворцов, Артемий Беляков и другие. В спектакле примет участие оркестр Челябинского театра оперы и балета, управлять которым будет дирижер Большого театра Алексей Богорад.

В рамках сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве между Челябинской областью и Большим театром России было подписано в 2017 году.

В рамках сотрудничества в Челябинский театр оперы и балета приезжали педагоги-репетиторы по балету и хормейстеры Большого театра для проведения мастер-классов. Челябинские специалисты пошивочного цеха и художники по свету проходили стажировку в Москве.

В 2018 году впервые в Челябинске состоялись гастроли Большого театра с оперой "Богема". После чего декорации, реквизит и костюмы к спектаклю были безвозмездно переданы челябинскому театру.

В июне 2019 года Челябинский театр оперы и балета выезжал на гастроли в Москву. На Новой сцене ГАБТ были представлены спектакли "Риголетто", "Пахита" и "Кармина Бурана".