В Тюмени разработали прототип "умной каски". Она поможет прорабу следить за рабочими

ТАСС, 11 октября. Прототип "умной каски", которая поможет проанализировать систему учета рабочего времени на стройке, разработали специалисты Тюменского индустриального университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Система непростая: есть детектор, который фиксирует сигнал датчика, передает показания по связи. Этот сигнал поступает на базовую станцию, обрабатывается, попадает в широкополосную сеть. Есть алгоритм, который принимает этот сигнал, обрабатывает его и пишет, к примеру: человек был с девяти до четырех, причем двигался, работал", - рассказал пресс-службе вуза один из разработчиков каски, руководитель проекта Smart City Олег Данилов.

Разработку специалисты вуза начали по заказу компании-партнера, которая решила устранить проблему "нецелевого использования рабочего времени сотрудников". Установка пропускного режима, уточнили в пресс-службе, на некоторых объектах может быть дорогой, а контроль за прибытием и количеством перерывов при большой численности сотрудников невозможен.

"По словам руководителя проекта, информацию о деятельности рабочих гаджет будет передавать бригадиру или прорабу. Впоследствии это поможет руководству принимать управленческие решения относительно премиального поощрения рабочих", - добавили в пресс-службе.

По данным вуза, что на строительную каску будет установлен набор датчиков, измеряющих температуру, влажность, геопозицию, ускорение и контроллер для обработки сигналов.