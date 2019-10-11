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В Тюмени разработали прототип "умной каски". Она поможет прорабу следить за рабочими

С помощью установленных на каске датчиков можно будет отслеживать температуру, влажность и геопозицию

ТАСС, 11 октября. Прототип "умной каски", которая поможет проанализировать систему учета рабочего времени на стройке, разработали специалисты Тюменского индустриального университета. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Система непростая: есть детектор, который фиксирует сигнал датчика, передает показания по связи. Этот сигнал поступает на базовую станцию, обрабатывается, попадает в широкополосную сеть. Есть алгоритм, который принимает этот сигнал, обрабатывает его и пишет, к примеру: человек был с девяти до четырех, причем двигался, работал", - рассказал пресс-службе вуза один из разработчиков каски, руководитель проекта Smart City Олег Данилов.

Разработку специалисты вуза начали по заказу компании-партнера, которая решила устранить проблему "нецелевого использования рабочего времени сотрудников". Установка пропускного режима, уточнили в пресс-службе, на некоторых объектах может быть дорогой, а контроль за прибытием и количеством перерывов при большой численности сотрудников невозможен.

"По словам руководителя проекта, информацию о деятельности рабочих гаджет будет передавать бригадиру или прорабу. Впоследствии это поможет руководству принимать управленческие решения относительно премиального поощрения рабочих", - добавили в пресс-службе.

По данным вуза, что на строительную каску будет установлен набор датчиков, измеряющих температуру, влажность, геопозицию, ускорение и контроллер для обработки сигналов.

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