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Источник: "Победа" планирует взыскать с аэропорта Кольцово расходы за задержку рейсов

10 октября из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12 два рейса авиакомпании были задержаны более чем на семь часов каждый
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует взыскать вынужденные расходы с аэропорта Кольцово (Екатеринбург) за задержку рейсов 10 октября, сообщил ТАСС источник в компании. Накануне военный самолет Ан-12 совершил в Кольцово вынужденную посадку из-за невыхода шасси.

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"Компания планирует взыскать с аэропорта Кольцово все вынужденные расходы за задержку рейсов 10 октября. Два рейса "Победы" были задержаны более чем на семь часов каждый. Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы",- сказал собеседник агентства.

Представитель "Победы" подтвердил, что авиакомпания планирует взыскать расходы с аэропорта Кольцово.

Военный самолет Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово. По данным пресс-службы Центрального военного округа, причиной аварийной посадки стал невыход шасси.

По информации источника ТАСС в экстренных службах региона, на борту Ан-12 при аварийной посадке произошло задымление, открытого горения не было. На борту находились более 10 человек, никто из них не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения.

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РоссияСвердловская область
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