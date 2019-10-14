В Челябинской области при пожаре погиб малолетний ребенок

ТАСС, 14 октября. Трехлетний ребенок погиб в результате пожара, произошедшего утром в понедельник в комнате общежития в городе Троицке Челябинской области. Об этом журналистам сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

"Утром 14 октября в комнате одного из общежитий Троицка произошел пожар. В ходе тушения сотрудниками МЧС было обнаружено тело трехлетнего мальчика. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в электросети, после чего загорелось кресло в комнате. Ребенок спал один, так как отец ушел встречать жену с работы. Предположительная причина смерти ребенка - отравление продуктами горения.