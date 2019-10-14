В Югре оштрафуют хозяйку собаки, напавшей на детей во дворе школы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 октября. /ТАСС/. Жительница Нижневартовска, собака которой напала на детей во дворе школы, будет привлечена к административной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Инцидент произошел в пятницу. Хозяйка ненамеренно отпустила животное: к ней пришли коммунальщики, и пока она с ними общалась, собака убежала из дома. В отношении хозяйки составлен административный протокол <…> о нарушении требований при выгуле собак. Ей грозит штраф на сумму до двух тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, у детей ушибы, ссадины, госпитализация им не потребовалась. Ранее в соцсетях появилось видео, как собака бросается на двух девочек, играющих на территории школы. Одного из детей животное пыталось укусить за руку, а другого повалило на землю и схватило за одежду и волосы. Собаку от девочек отогнала сотрудница школы.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, на детей напал английский бультерьер. Его хозяйка живет в многоэтажном жилом доме рядом со школой.