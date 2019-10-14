Тюменский губернатор предложил обучить педагогов работе с агрессивными школьниками

ТЮМЕНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил создать специальный курс обучения для педагогов, чтобы они научились адекватно реагировать на агрессию учеников. Об этом глава региона в понедельник сообщил на своей странице в Instagram после инцидента с непедагогическим поведением учителя ОБЖ в поселке Боровский.

Об инциденте в школе поселка Боровский Тюменской области стало известно после появления во "ВКонтакте" видео, на котором учитель нецензурно выражается и толкает детей. Позднее в социальной сети разместили петицию в защиту педагога на имя главы региона, которую уже подписали более 10 тыс. человек.

"Думаю, будет правильно, если органы образования разработают специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией в школе". Учитель не должен оставаться один в трудной ситуации. Как минимум, он имеет право на оперативную консультацию конфликтолога, а в сложных случаях и на прямое участие медиаторов - посредников, помогающих примирению", - считает Моор.

По словам губернатора, это поможет избежать многих инцидентов между педагогами и учениками.