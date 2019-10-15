Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", источник ТАСС ранее сообщал о задержании подозреваемых
Описание
© Егор Алеев/ТАСС, архив

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "Прорыв" Николай Волков.

"Ксения Каторгина найдена в Екатеринбурге, погибла", - сказал собеседник агентства.

В субботу, 12 октября, следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал о задержании подозреваемых.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
На группу "Магнезит" завели дело о несоблюдении экологических требований
В прокуратуре региона сообщили, что в 2018 году 23 эксплуатируемых источника выбросов не проходили регулярную проверку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС