Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой. Об этом во вторник ТАСС сообщил руководитель поисково-спасательного отряда "Прорыв" Николай Волков.

"Ксения Каторгина найдена в Екатеринбурге, погибла", - сказал собеседник агентства.

В субботу, 12 октября, следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что ведутся поиски 27-летней женщины, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал о задержании подозреваемых.