"Уралвагонзавод" представит бульдозер с джойстиковым управлением на выставке "Дорога 2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) представит на своей площадке в ходе международной выставки "Дорога 2019" в Екатеринбурге новый бульдозер Б11, который управляется при помощи джойстика. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В 2019 году новый бульдозер Б11 с джойстиком успешно прошел заводские испытания и был запущен в серийное производство. Джойстик позволяет управлять движением машины и навесным оборудованием: два дополнительных рычага приводят в движение бульдозерный отвал и рыхлитель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также на площадке "Уралвагонзавода" будут представлены колесный погрузчик ПК-65, макеты бульдозера Б10 и трубоукладчика ТР-20, гусеничного и колесного экскаваторов.

Международная специализированная выставка "Дорога 2019" пройдет с 16 по 18 октября в "Екатеринбург-Экспо", в ней примут участие более 600 тыс. участников и представители более 200 компаний.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.