Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уралвагонзавод" представит бульдозер с джойстиковым управлением на выставке "Дорога 2019"

Машина прошла заводские испытания и запущена в серийное производство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) представит на своей площадке в ходе международной выставки "Дорога 2019" в Екатеринбурге новый бульдозер Б11, который управляется при помощи джойстика. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"В 2019 году новый бульдозер Б11 с джойстиком успешно прошел заводские испытания и был запущен в серийное производство. Джойстик позволяет управлять движением машины и навесным оборудованием: два дополнительных рычага приводят в движение бульдозерный отвал и рыхлитель", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также на площадке "Уралвагонзавода" будут представлены колесный погрузчик ПК-65, макеты бульдозера Б10 и трубоукладчика ТР-20, гусеничного и колесного экскаваторов.

Международная специализированная выставка "Дорога 2019" пройдет с 16 по 18 октября в "Екатеринбург-Экспо", в ней примут участие более 600 тыс. участников и представители более 200 компаний.

"Уралвагонзавод" - крупнейшее российское предприятие крупного машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Минкультуры РФ выделит 110 млн рублей на проект "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге
Средства будут направлены на приобретение специального технологического оборудования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС