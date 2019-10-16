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Лесные пожары в России

В Курганской области сняли особый противопожарный режим

С начала года природные пожары прошли в лесных массивах региона на площади 25,6 тыс. га

КУРГАН, 16 октября. /ТАСС/. Власти Курганской области отменили особый противопожарный режим, установленный в регионе с 23 апреля из-за пожаров. Об этом в среду сообщила пресс-служба областного МЧС.

"В связи с понижением пожарной опасности постановлением правительства Курганской области в регионе отменен особый противопожарный режим", - говорится в сообщении.

С начала года природные пожары прошли в лесных массивах Курганской области на площади 25,6 тыс. гектаров. Во время действия особого режима были установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, жителям запрещалось разводить костры и сжигать мусор.

"В ходе рейдовых мероприятий в отношении граждан было составлено 148 протоколов об административных правонарушениях только за сжигание сухой растительности и мусора в условиях особого противопожарного режима", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская область
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