Белгородские власти разработают единую интеллектуальную транспортную систему до 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Белгородской области к 2022 году планируют завершить разработку интеллектуальной транспортной системы для повышения безопасности и снижения уровня смертности в результате аварий на дорогах региона, сообщил в среду замгубернатора области, начальник департамента строительства и транспорта региона Евгений Глаголев.

"Создание нашей интеллектуальной транспортной системы - это в конечном итоге развитие сервиса для людей, бизнеса и государственных служб. Мы на основании этой идеологии сделали свой трехлетний план развития. Всего на 2020 год мы планируем 1 млрд рублей потратить, и 2021 год является заключительным", - сказал Глаголев, выступая на международной специализированной выставке "Дорога - 2019" в Екатеринбурге.

Как отметил замгубернатора Белгородской области, в 2019 году власти региона уже решили проблему весогабаритного контроля транспортных средств, собрали данные пунктов весового контроля, метеостанций, камер фото- и видеофиксации в региональном центре обработки данных. В планах на 2020 год - интеграция городских платных парковок с коммерческими парковками.

"Всего в 2019 году мы тратим 300 млн рублей на установку 300 камер региональной сети и 150 камер в центре города. На 2020 год мы планируем обустроить 144 перекрестка города Белгорода - это порядка одной тысячи камер, планируем контроль соблюдения грузового каркаса региона - это те дороги, где 11,5 т максимальная нагрузка разрешена", - сказал Глаголев.

По его словам, в настоящее время многие города и регионы России имеют элементы интеллектуальной транспортной системы в виде отдельных функций, а данные поступают в разные системы. Власти Белгородской области, реализуя нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", разработали и развивают систему единого сервиса, которая позволит значительно увеличить безопасность на дорогах, повысить профилактику правонарушений и снизить смертность в результате ДТП.

Международная специализированная выставка "Дорога - 2019" проходит в Екатеринбурге с 16 по 18 октября, это крупнейшее мероприятие дорожной отрасли в году. В первый день проходит пленарное заседание - всероссийский семинар-совещание "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": горизонт задач на 2020". Среди других ключевых тем - обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение новейших технологий и материалов. Всего в выставке принимают участие более 6 тыс. участников и представители более 200 компаний, задействованных в транспортной сфере и занимающихся дорожной инфраструктурой.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.