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Организаторы фестиваля "Старый новый рок" на Урале запустят новый проект для молодых групп

Его площадкой станет "Ельцин Центр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Организаторы музыкальных фестивалей Ural Music Night и "Старый новый рок" запустят новый проект для молодых исполнителей в январе 2020 года - на него уже выделен президентский грант. Об этом в среду сообщил директор фестиваля "Старый новый рок" Евгений Горенбург.

"Мы будем проводить его [фестиваль] 11-12 января, до "Старого нового рока", на базе "Ельцин Центра", поскольку там много помещений, где можно почитать лекции, и площадок вообще. Мы решили назвать фестиваль NO Fest, поскольку это не фестиваль в обычном смысле слова, когда много концертов, а проект, где будет много учебной работы", - сказал он на пресс-конференции, посвященной подготовке Ural Music Night - 2020.

По словам Горенбурга, группы, которые смогут показать себя с лучшей стороны на NO Fest, получат средства гранта. Музыканты предварительно должны будут рассказать, на что они планируют потратить деньги.

"Старый новый рок" проходит с 2001 года и является крупнейшим зимним фестивалем в России. Он дает возможность молодым исполнителям выступить на одной сцене с легендами рока. Каждый год фестиваль посещают около 4 тыс. человек.

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