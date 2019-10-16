Власти Челябинской области решили поощрять наставников победителей чемпионата WorldSkills

ЧЕЛЯБИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области с 2020 года будут поощрять денежными премиями и стипендиями наставников победителей знаковых олимпиад, включая чемпионат WorldSkills. Об этом в среду сообщила ТАСС первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт после торжественного приема областных участников 7-го национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills - Россия и 45-го мирового первенства.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа, в составе сборной страны от Челябинской области выступали восемь профессионалов своего дела, которые завоевали весь комплект медалей. Весной 2019 года молодые профессионалы Челябинской области на национальном чемпионате завоевали одну золотую, пять серебряных медалей и семь медальонов за профессионализм. Во время торжественного приема медалистам и их наставникам вручили благодарственные письма за подписью губернатора области Алексея Текслера.

"Сейчас наставники победителей олимпиад денежное поощрение получают в рамках своих учреждений, в рамках тех фондов оплаты труда, которые там есть. Сегодня на уровне области принято решение о поощрении наставников из бюджета области. Не менее 100 педагогов наберем, которые являются наставниками победителей олимпиад WorldSkills и других знаковых. Речь о наставниках из числа школьных педагогов и из числа педагогов профессионального образования", - сказала собеседница агентства.

По словам Гехт, наставников будут поощрять разовыми губернаторскими премиями и стипендиями. "Пока мы не определялись с размером. Поощрение они начнут получать в конце следующего учебного года, так как результаты их деятельности видны по итогам учебного года, в мае-июне. Нам очень важно поддержать тех инициативных педагогов, которые отдают часть своего личного времени детям", - отметила она.

В мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Российская сборная завоевала 22 медали, заняв второе место в медальном зачете. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.