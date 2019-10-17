Больница в Югре выплатит ребенку 100 тыс. рублей за полученные на тренажерах травмы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 октября. /ТАСС/. Урайский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) взыскал с местной больницы 100 тыс. рублей морального вреда за полученные ребенком травмы во время занятий на тренажерах, которые проходили без надлежащего медицинского присмотра.

"Урайский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора города Урая, предъявленное в интересах несовершеннолетнего ребенка, о взыскании компенсации морального вреда. С учетом тяжести физических и нравственных страданий, перенесенных девочкой вследствие причиненной травмы, взыскал в ее пользу компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей", - сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, во время занятий на уличных тренажерах в июне 2019 года девочка получила травму правой руки. "Неполную травматическую ампутацию ногтевой фаланги", - уточнил собеседник.