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Телефоны времен Второй мировой войны покажут в Екатеринбурге к 100-летию войск связи

Кроме того, 19 октября в центре города развернут экспозицию современной военной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Военные телефоны времен Великой Отечественной войны впервые представят 19 октября на выставке в центре Екатеринбурга в честь 100-летия создания войск связи. Об этом в четверг журналистам сообщил начальник связи - заместитель начальника штаба Центрального военного округа полковник Геннадий Тучин.

"Для гостей военные связисты на площади Советской армии в Екатеринбурге подготовят мультимедийную экспозицию о развитии военной связи и ее большом и сложном пути, неразрывно связанном с историей создания вооруженных сил и совершенствованием военного искусства. Жители Екатеринбурга смогут не только увидеть своими глазами ретро-технику связи, но и установить связь при помощи полевого телефонного аппарата ТАИ-43 и телеграфов времен Великой Отечественной войны, а также широко применявшихся полевых телефонов ТА-57, поступавших в советскую армию с конца 50-х", - отметил Тучин.

Также будет развернута экспозиция современной военной техники. "В палатке современной техники для собравшихся будет развернут выставочный стенд с современными радиостанциями "Азарт", которую, например, показывали Президенту РФ Владимиру Путину во время учений "Центр-2019", и аппаратными элементами военной видеоконференцсвязи. Также вниманию взрослых и детей будут представлены радиорелейные станции связи Р-416, командно-штабная машина Р-149АКШ-1 на базе "Камаза", бронированная командно-штабная машина Р-439-МД2 на базе бронетранспортера и другие образцы техники связи. Каждый гость праздника получит возможность увидеть военнослужащих расчетов комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" в современных образцах экипировки типа "Ратник", "Мультикам", "Леший" и сфотографироваться с ними", - уточнил он.

20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета Советской России было учреждено Управление связи РККА - центральный орган по руководству военной связью. С этого документа началось становление и развитие войск связи России, а сама дата узаконена как День связиста.

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