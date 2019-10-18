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Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Тюмени реконструируют за 2,5 млрд рублей

Предполагается, что пропускная способность "Рощино" увеличится на 25%

ТЮМЕНЬ, 18 октября. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта "Рощино" в Тюмени обойдется областному бюджету в 2,5 млрд рублей. Она позволит увеличить пропускную способность на 25%, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области.

"ФАУ "Главгосэкспертиза России" одобрило проектную документацию по реконструкции ВПП аэродрома "Рощино", в рамках госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры до 2022 года". Модернизация обойдется для областного бюджета в 2,5 млрд рублей. Приоритетная задача, которая будет решена реконструкцией, это увеличение пропускной способности всего аэродрома на 25%. По итогам аэропорт сможет принимать до 5 млн пассажиров в год, в данный момент этот показатель составляет около 2 млн в год", - сказали в пресс-службе.

Модернизация ВПП аэропорта "Рощино" предусматривает реконструкцию рулежных дорожек и водосточно-дренажной сети, строительство очистных сооружений поверхностного стока и установку новых систем светосигнального оборудования. Также запланированы вертикальная планировка рабочих зон, реконструкция, автоматизация и диспетчеризация объектов электроснабжения, реконструкция метеорологического оборудования, строительство внутрипортовых дорог, устройство сетей связи и управления.

В ведомстве ТАСС подчеркнули, что реконструкция ВПП "Рощино" позволит снять и имеющиеся ограничения по максимальной взлетной массе самолетов, прибывающих в "Рощино", а также уменьшить число их уходов при неблагоприятных погодных условиях на запасные аэродромы.

Тюменский аэропорт Рощино официально открылся 17 января 2017 года после реконструкции, начавшейся в 2012 году. Площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. кв. м, пропускная способность - с 250 до 600 человек в час.

Теги
РоссияТюменская область
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