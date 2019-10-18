Свердловские власти считают, что опросы населения должны решать стратегические задачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Опросы на территории Свердловской области нужно проводить по важным стратегическим вопросам, а не по мелким случаям. Такое мнение выразил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

В воскресенье 13 октября в Екатеринбурге прошел опрос по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины. По итогам опроса победил участок в историческом центре города, где сейчас располагается здание бывшего Приборостроительного завода.

"Наверное, по судьбоносным [вопросам] должны проходить опросы. Надо определить, какой уровень вопроса должен быть, чтобы позволить проводить опрос. Это должны быть судьбоносные решения, которые касаются стратегического развития. Если будем проводить опросы по всем градостроительным процедурам, то мы ничего не построим", - сказал Бидонько.

По его словам, явка на опрос по месту строительству храма превзошла все ожидания. "Явка оказалась несколько выше, чем мы планировали. Думали будет 30-50 тыс. Он [опрос] легитимен, даст основания для строительства сооружения, базируясь на большинстве пришедших на опрос", - добавил вице-губернатор. Опросные участки 13 октября посетили порядка 100 тыс. горожан.

Собор святой Екатерины, разрушенный в 1930 году, планировали построить на новом месте в сквере в центре Екатеринбурга. Исторически собор располагался также в центральной части города, но на другом берегу реки. Сейчас там находятся фонтан, часовня и памятник основателям города. Идея восстановления храма обсуждалась много раз, и в ходе общественных слушаний было принято решение строить храм на новом месте. Все формальности были соблюдены, однако фактическое начало строительства вызвало недовольство горожан - 13 мая они вышли на стихийную акцию протеста, которая продолжалась несколько дней.

Президент РФ Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей, и городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.