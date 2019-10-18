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В Екатеринбурге погиб посетитель банка "Открытие", пытаясь остановить грабителя

Мужчину, совершившего нападение на отделение банка, задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Посетитель банка "Открытие" погиб в Екатеринбурге, пытаясь остановить грабителя. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о попытке ограбления филиала банка "Открытие" в Екатеринбурге.

"Действительно, сегодня в полдень в дежурную часть областного полицейского главка поступило тревожное сообщение о том, что финансовое учреждение, о котором идет речь, подверглось дерзкому нападению. <…> По предварительным данным, злоумышленник, ворвавшийся внутрь помещения, угрожал работникам предметом, похожим на обрез двуствольного ружья, и требовал деньги. Дабы остаться безнаказанным и "не засветиться", грабитель открыл стрельбу по видеокамере. В момент нападения погиб мужчина - один из посетителей предпринял попытку воспрепятствовать незаконной деятельности [напавшего], но тот успел нажать на курок и произвести роковой выстрел, от которого мужчина скончался на месте происшествия", - сказал Горелых.

Руководитель пресс-службы добавил, что грабителя задержали прибывшие сотрудники частного охранного предприятия, которые передали подозреваемого сотрудникам МВД. "Оперуполномоченные установили личность - это мужчина 1982 года рождения. Сейчас сотрудники полиции проверяют его, в том числе на причастность к остальным преступлениям на территории Среднего Урала. В связи с тем, что при нападении погиб мужчина, органы внутренних дел передали собранную фактуру и самого задержанного в региональное следственное управление СК РФ для дальнейшего расследования по подследственности", - уточнил Горелых.

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