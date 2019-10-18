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Единственная на Урале буддистская община переедет с горы Качканар до конца 2020 года

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что найден компромисс и подписано соответствующее соглашение
Буддийский монастырь на горе Качканар в Свердловской области Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Буддийский монастырь на горе Качканар в Свердловской области
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Единственная на Урале буддистская община "Шедруб линг", которая располагается на горе Качканар в Свердловской области, переедет на новое место до конца 2020 года. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, сообщил журналистам вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

В 2016 году суд признал, что здания на горе построены незаконно и должны быть снесены, основатель комплекса отказывался это делать. Судебные приставы также не могли исполнить решение суда из-за отсутствия финансирования работ, которые оценивались в 1,5 млн рублей.

"Находиться там монастырю невозможно, для нас Качканарский ГОК (производственная зона которого захватывает гору Качканар - прим. ТАСС) - это один из стратегических проектов. Мы искали компромисс и нашли его. В безопасном месте выделяем безопасный участок, отсыпаем дорогу, строим хозяйственно-бытовые и, возможно, культовые сооружения. Договорились, что до конца 2020 года [все сделаем]. Также у них будет возможность по графику совершать паломничество к религиозным святыням, которые находятся на горе", - сказал Бидонько.

По его словам, после подписания соглашения была создана рабочая группа, куда вошли представители общины, региональной и муниципальной власти. Она будет контролировать ход реализации проекта. Бюджетные деньги на переезд тратиться не будут. На горе снесут все постройки, кроме культовых.

Храмовый комплекс был построен в 1995 году. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы, дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений.

Теги
РоссияСвердловская область
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