Единственная на Урале буддистская община переедет с горы Качканар до конца 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Единственная на Урале буддистская община "Шедруб линг", которая располагается на горе Качканар в Свердловской области, переедет на новое место до конца 2020 года. Соответствующее соглашение было подписано в пятницу, сообщил журналистам вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

В 2016 году суд признал, что здания на горе построены незаконно и должны быть снесены, основатель комплекса отказывался это делать. Судебные приставы также не могли исполнить решение суда из-за отсутствия финансирования работ, которые оценивались в 1,5 млн рублей.

"Находиться там монастырю невозможно, для нас Качканарский ГОК (производственная зона которого захватывает гору Качканар - прим. ТАСС) - это один из стратегических проектов. Мы искали компромисс и нашли его. В безопасном месте выделяем безопасный участок, отсыпаем дорогу, строим хозяйственно-бытовые и, возможно, культовые сооружения. Договорились, что до конца 2020 года [все сделаем]. Также у них будет возможность по графику совершать паломничество к религиозным святыням, которые находятся на горе", - сказал Бидонько.

По его словам, после подписания соглашения была создана рабочая группа, куда вошли представители общины, региональной и муниципальной власти. Она будет контролировать ход реализации проекта. Бюджетные деньги на переезд тратиться не будут. На горе снесут все постройки, кроме культовых.

Храмовый комплекс был построен в 1995 году. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы, дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений.