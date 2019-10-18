Банк "Открытие" окажет материальную помощь семье погибшего при ограблении филиала на Урале

Ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в результате попытки ограбления филиала банка "Открытие" в Екатеринбурге погиб посетитель, который пытался препятствовать злоумышленнику. Грабитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, им оказался мужчина 1982 года рождения.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Банк "Открытие" окажет необходимую материальную помощь семье посетителя офиса в Екатеринбурге, который погиб, пытаясь оказать сопротивление вооруженному грабителю. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе банка.

"Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС экстренных службах сообщал, что грабитель принес на место преступления муляж бомбы. Пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнил ТАСС, что сыщики уголовного розыска изъяли у задержанного подозреваемого небольшую коробку с содой и предметы похожие на куски мыла.

"Изъятое для людей и банка угрозы и не представляло", - пояснил Горелых.