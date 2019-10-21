Суд арестовал мужчину, пытавшегося ограбить отделение банка в Екатеринбурге

В результате попытки ограбления филиала банка "Открытие" 18 октября в Екатеринбурге погиб посетитель, который пытался препятствовать злоумышленнику. Грабитель был задержан сотрудниками частного охранного предприятия, им оказался мужчина 1982 года рождения. "Кировским районным судом города Екатеринбург была избрана мера пресечения Виталию Дикушину в виде содержания под стражей до 18 декабря", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения мужчине, совершившему вооруженное нападение на отделение банка "Открытие" в Екатеринбурге. Он взят под стражу до 18 декабря включительно, сообщили журналистам в пресс-службе свердловского областного суда в понедельник.

Следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбурга областного СК в минувшую пятницу было возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбойным нападением на отделение банка.

В пятницу днем мужчина в маске, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, зашел в помещение с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья. В отделении находился администратор, несколько сотрудников банка и посетители. Мужчина потребовал деньги, произвел несколько выстрелов в потолок и в одного из посетителей, который погиб на месте.

После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого непосредственно на месте преступления.