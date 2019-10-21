Выставка-форум 100+ Forum Russia соберет в Екатеринбурге участников из 20 стран

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Представители более 20 стран примут участие в международном форуме и выставке высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia в Екатеринбурге. Ожидается, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета форума.

"География участников 100+ Forum Russia насчитывает более 20 стран, заявлено 32 официальные российские и иностранные делегации. Ожидается около 10 тыс. гостей из 100 городов России и мира", - говорится в сообщении.

Форум пройдет с 29 октября по 1 ноября, его основная тема: "Город будущего". Деловая программа форума включает в себя 80 секции, которые пройдут в конгресс-центре "Екатеринбург-экспо". Заявлено 320 спикеров, 40 из которых из заграницы. Также в дни форума пройдет выставка инновационных материалов и технологий. Ее участниками станут 122 экспонента из 10 зарубежных стран, а также 11 регионов и 18 городов России.

100+ Forum Russia - это международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, на рынке регионов страны и актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.