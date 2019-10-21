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Под Челябинском столкнулись мусоровозы

В результате ДТП два человека погибли

ЧЕЛЯБИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Полиция под Челябинском устанавливает обстоятельства столкновения двух мусоровозов, в результате которого погибли два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МВД России по области.

"В Сосновском районе Челябинской области столкнулись два мусоровоза. По предварительным данным, в результате столкновения два человека погибли. Их личности сейчас устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Теги
РоссияЧелябинская область
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