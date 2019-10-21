Власти Шадринска заявили, что срыв аукциона на 107 млн руб. не повлияет на освещение улиц

КУРГАН, 21 октября. /ТАСС/. Аннулирование Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области итогов аукциона на 107,6 млн руб. по замене светодиодного оборудования для города Шадринска не отразится на обслуживании наружного уличного освещения города, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь администрации города Тамара Петкова.

По жалобам компаний "Технические системы управления" из Челябинска и "Смарт Лайт Солюшнс" из Москвы антимонопольное ведомство провело проверку и выяснило, что у заказчика - комитета городского хозяйства Шадринска - нет прав распоряжения объектами уличного освещения, на которых по объявленному им аукциону предполагалась замена ламп, они принадлежат ПАО "СУЭНКО". Также в соответствии в условиях закупки не был урегулирован порядок перехода права собственности на установленное по контракту оборудование.

"Обслуживание [сетей] ведется. Этот контракт - энергосервисный по модернизации существующей [сети], замены существующих светильников на светодиодные. А обслуживание существующих, конечно, ведется, все контракты заключены", - сказала она.

Петкова пояснила, что администрация Шадринска с начала 2019 года разрабатывала энергосервисный контракт для экономии бюджетных средств при обслуживании уличного освещения. Сейчас в Шадринске светодиодные лампы установлены только на нескольких улицах в центре города, в городе необходимо заменить более 3,5 тыс. старых ламп. Срок контракта был рассчитан на за пять лет.

"Мы изучали практику в других городах, но не столкнулись с такой ситуацией, как наша, когда столбы и лампы принадлежат не городу, а энергетикам. ФАС предусмотрела в этом нарушение. Сейчас мы не можем предпринять никаких других мер, заново аукцион пока не объявляем. Нам нужно выработать какое-то решение вместе с энергетиками: либо они нам передадут эти сети, либо сдадут в аренду, то есть какие-то варианты, чтобы подобный аукцион соответствовал российскому законодательству", - пояснила она.

Шадринск - второй по величине город Курганской области, здесь живут 74,9 тыс. человек.