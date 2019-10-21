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Власти Шадринска заявили, что срыв аукциона на 107 млн руб. не повлияет на освещение улиц

Аукцион по замене светодиодного оборудования ранее был аннулирован Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области

КУРГАН, 21 октября. /ТАСС/. Аннулирование Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской области итогов аукциона на 107,6 млн руб. по замене светодиодного оборудования для города Шадринска не отразится на обслуживании наружного уличного освещения города, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь администрации города Тамара Петкова.

По жалобам компаний "Технические системы управления" из Челябинска и "Смарт Лайт Солюшнс" из Москвы антимонопольное ведомство провело проверку и выяснило, что у заказчика - комитета городского хозяйства Шадринска - нет прав распоряжения объектами уличного освещения, на которых по объявленному им аукциону предполагалась замена ламп, они принадлежат ПАО "СУЭНКО". Также в соответствии в условиях закупки не был урегулирован порядок перехода права собственности на установленное по контракту оборудование.

"Обслуживание [сетей] ведется. Этот контракт - энергосервисный по модернизации существующей [сети], замены существующих светильников на светодиодные. А обслуживание существующих, конечно, ведется, все контракты заключены", - сказала она.

Петкова пояснила, что администрация Шадринска с начала 2019 года разрабатывала энергосервисный контракт для экономии бюджетных средств при обслуживании уличного освещения. Сейчас в Шадринске светодиодные лампы установлены только на нескольких улицах в центре города, в городе необходимо заменить более 3,5 тыс. старых ламп. Срок контракта был рассчитан на за пять лет.

"Мы изучали практику в других городах, но не столкнулись с такой ситуацией, как наша, когда столбы и лампы принадлежат не городу, а энергетикам. ФАС предусмотрела в этом нарушение. Сейчас мы не можем предпринять никаких других мер, заново аукцион пока не объявляем. Нам нужно выработать какое-то решение вместе с энергетиками: либо они нам передадут эти сети, либо сдадут в аренду, то есть какие-то варианты, чтобы подобный аукцион соответствовал российскому законодательству", - пояснила она.

Шадринск - второй по величине город Курганской области, здесь живут 74,9 тыс. человек.

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РоссияКурганская область
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