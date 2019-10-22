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При пожаре в гаражном кооперативе на Ямале взорвался газовый баллон

В результате инцидента один человек пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Газовый баллон взорвался в загоревшемся гаражном кооперативе города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) во вторник. В результате взрыва пострадал один человек, сообщили журналистам в пресс-службе окружного МЧС.

"Сегодня в 15 часов 20 минут (13:20 мск) в службы спасения города Лабытнанги поступило сообщение о возгорании гаражей по улице Больничной. Через считаные минуты огнеборцы были на месте вызова. На момент прибытия уже произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением и возгоранием гаражей, существовала угроза распространения пожара. Жилых домов вблизи гаража нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по предварительной информации пострадал один человек. Три гаража выгорели полностью, еще два гаража - частично.

Пожар был ликвидирован. "По уточненной информации, повреждены еще два автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (16:06 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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