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В Свердловской области впервые эндоскопическим способом удалили опухоль печени у ребенка

На четвертые сутки после операции 16-летнюю девушку выписали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Хирурги детской клинической больницы Свердловской области впервые в регионе провели операцию по удалению злокачественной опухоли печени ребенка с использованием эндоскопического способа. Об этом в среду сообщили на информационном портале Министерства здравоохранения области.

"Детские хирурги впервые в Свердловской области удалили опухоль печени эндоскопическим способом. Уникальное для области оперативное вмешательство <...> шестнадцатилетней пациентке провела бригада хирургической службы областной детской клинической больницы. <…> На четвертые сутки после операции пациентка была выписана домой и сейчас находится под наблюдением участкового врача", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рак печени у детей - редкое заболевание. И уральские детские хирурги-онкологи одними из первых в России начали делать резекцию печени у детей. Но новый способ оперирования ранее в регионе не применялся.

"Врачи приняли решение провести операцию не открытым способом, а лапароскопически (когда врач осуществляет необходимые медицинские манипуляции на органах через небольшой разрез в брюшной полости под общей анестезией), через четыре прокола по пять-десять миллиметров", - поясняют в министерстве.

Операция длилась около четырех часов, ребенку удалили сегмент печени, в котором находилась опухоль.

"Применение эндоскопических операций в детской онкологии, при наличии технической возможности и навыков врача детского хирурга, позволят заменить часть открытых оперативных вмешательств. На сегодняшний день это единичные случаи, но в планах максимально внедрять эту технологию в онкологические операции, что позволяет сократить послеоперационный период за счет более быстрой реабилитации и минимизировать травматичность", - сказал заместитель главного врача по хирургии больницы Юрий Баранов.

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РоссияСвердловская область
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