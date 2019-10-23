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В Югре создали интерактивную карту с местами пребывания политических ссыльных

Основой для нее стали документы из архивов Сургута, Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 октября. /ТАСС/. Интерактивная онлайн-карта презентована в среду в Сургутском краеведческом музее (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра). Она рассказывает о пребывании ссыльных декабристов, раскулаченных крестьян и узников ГУЛАГа на территории нынешнего Сургута, сообщила пресс-служба муниципалитета.

"Интерактивную карту "Место ссылки - Сургут" презентовали сегодня в Сургутском краеведческом музее. Она объединяет документы и фотоматериалы, связанные с историей царской политической ссылки в XIX - начале XX веков, спецпоселений ГУЛАГа 1930-х - 1950-х годов. <…> Основой для нее стали документы из архивов Сургута, Тобольска, Тюмени, Екатеринбурга, личные вещи, воспоминания очевидцев событий", - говорится в сообщении.

По словам старшего научного сотрудника Сургутского краеведческого музея Лилии Шаймиевой, которые приводятся в сообщении, карта знакомит с местами пребывания в Сургутском уезде политических ссыльных: декабристов и революционеров-народников, членов оппозиционных политических партий в XIX - начале XX вв. "Она рассказывает о масштабах крестьянской и национальной ссылки в Сургутском районе в 1930-1950-е годы, о зарождении, развитии и спаде системы спецпоселений ГУЛАГа на данной территории", - отметила Шаймиева.

На карте при нажатии на условные обозначения отображается историческая справка о населенном пункте, фотографии, карты-схемы, воспоминания очевидцев и другие материалы. В частности, на ней воссоздан виртуальный план спецпоселка Черный Мыс, построенного в начале 1930-х годов переселенцами из числа раскулаченных крестьян.

Интерактивная карта - совместный проект Сургутского краеведческого музея и общественной организации лиц, пострадавших от политических репрессий, "Наша память". Проект получил президентский грант в размере 500 тыс. рублей.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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