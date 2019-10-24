Авиакомпания "ЮВТ Аэро" увеличит количество рейсов из Ямала в Пермь с 27 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Российская региональная авиакомпания "ЮВТ Аэро" увеличит количество рейсов из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Пермь с двух до четырех раз в неделю с 27 октября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба аэропорта Нового Уренгоя.

На данный момент авиакомпания выполняет полеты в Пермь по вторникам и субботам. Перевозка осуществляется на воздушных судах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 человек. Время в пути составляет 2,5 часа.

"Два дополнительных регулярных рейса из аэропорта Новый Уренгой (входит в холдинг "Аэропорты регионов") в Пермь открывает авиакомпания "ЮВТ Аэро". Таким образом, частота полетов по данному маршруту увеличится с двух до четырех раз в неделю. Новые рейсы добавляются в расписание крупнейшего авиаузла Ямала с 27 октября" - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продажа билетов по этому направлению уже открыта на весь зимний сезон. Согласно информации, опубликованной на сайте авиаперевозчика, стоимость билета в одну сторону из Нового Уренгоя в Пермь составляет порядка 6 тыс. рублей. Стоимость билета в обратном направлении - также 6-7 тыс. рублей.