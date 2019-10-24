Число пострадавших от гаффской болезни в Тюменской области выросло до восьми

ТЮМЕНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Диагноз "гаффская болезнь" клинически подтвержден у восьми жителей деревни Ачиры Тюменской области. Двое находятся в реанимации, еще у двоих состояние средней степени тяжести, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного департаменте здравоохранения.
Ранее сообщалось о шести пострадавших от редкой гаффской болезни в Тюменской области.
"В двух больницах региона из данного населенного пункта находится восемь человек, они проходят комплексное лечение", - сказали в пресс-службе.
В департаменте пояснили, что четыре человека находятся в областной больнице № 3 в Тобольске, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четыре жителя деревни Ачиры проходят лечение в областной клинической больнице № 1 Тюмени. "Состояние двоих оценивается как тяжелое, получают весь необходимый комплекс лечения в условиях реанимации, в сознании. Еще двое - в токсикологическом отделении, состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному - за эти дни наблюдается положительная динамика", - отметили в ведомстве.
При подворовом обходе медики осмотрели порядка 100 человек. Предположительно, причиной передачи болезни стало употребление предупредили рыбы, которую местные жителями выловили сами. Официального запрета на вылов рыбы из местного озера Андреевское нет, но жителей предупредили о возможных рисках заражения и попросили воздержатся от рыбалки. Заболевание не передается от человека к человеку, подчеркнули медики.
Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей. В течение трех суток у заболевших наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, в конечном итоге отказывают почки и печень.