Число пострадавших от гаффской болезни в Тюменской области выросло до восьми

ТЮМЕНЬ, 24 октября. /ТАСС/. Диагноз "гаффская болезнь" клинически подтвержден у восьми жителей деревни Ачиры Тюменской области. Двое находятся в реанимации, еще у двоих состояние средней степени тяжести, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного департаменте здравоохранения.

Ранее сообщалось о шести пострадавших от редкой гаффской болезни в Тюменской области.

"В двух больницах региона из данного населенного пункта находится восемь человек, они проходят комплексное лечение", - сказали в пресс-службе.