Житель Свердловской области получил 3,5 года колонии за содействие терроризму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Житель Дегтярска Свердловской области признан виновным в содействии террористической деятельности, суд назначил ему 3,5 года исправительной колонии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Собранные следственными органами СК РФ по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю города Дегтярска. Он признан виновным в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2016 год, проживая сначала на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а затем в городе Дегтярске Свердловской области, подсудимый трижды перечислял денежные средства на банковские карты активных членов международной террористической организации, находящихся за пределами России. "При этом подсудимый осознавал, что перечисленные им денежные средства будут использованы для приобретения оружия, обмундирования и иных средств для ведения боевых действий в составе международной террористической организации", - уточняется в сообщении.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что задержали жителя Дегтярска сотрудники регионального ФСБ и полиции. "Ранее данный гражданин к уголовной ответственности не привлекался, официального трудоустройства не имел, не женат, проживал с отцом. Финансирование зарубежных террористов он осуществлял через банковскую карту своих знакомых, чтобы не попасть в поле зрения силовиков", - уточнил Горелых.