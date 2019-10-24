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Источник: в электросетевой компании в Югре прошли обыски

По данным собеседника агентства, это связано с внутренней проверкой, которую ранее проводило руководство "Югорской региональной электросетевой компании"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 октября. /ТАСС/. Обыски и выемка документов прошли в "Югорской региональной электросетевой компании" ("ЮРЭСК"). Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В компании "ЮРЭСК" прошли обыски и выемка документов. Это связано с внутренней проверкой, которую ранее проводило руководство компании", - сказал источник агентства.

В региональном следственном управлении СК РФ не прокомментировали данную информацию.

По данным системы "Спарк", компания "ЮРЭСК" принадлежит "Югорской территориальной энергетической компании", которой в свою очередь владеет правительство ХМАО.

В свою очередь на сайте регионального правительства сообщается, что власти Югры намерены в 2020 году приватизировать "ЮРЭСК".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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