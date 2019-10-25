В Роспотребнадзоре назвали возможную причину вспышки гаффской болезни в тюменской деревне

ТЮМЕНЬ, 25 октября. Причиной вспышки редкой гаффской болезни в деревне Ачиры Тюменской области могло стать попадание в воду речного и болотного хвоща, а также сине-зеленые водоросли. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Среди жителей деревни Ачиры 22 октября была зарегистрирована редкая гаффская болезнь. Сейчас диагноз подтвержден у восьми человек, двое из которых находятся в реанимации. Деревня располагается в 350 км от Тюмени среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

"Причиной накопления токсина в рыбе может быть попадание в воду речного и болотного хвоща (ядовитое растение - прим. ТАСС), который является индикатором закисления почв и произрастает в болотистой местности, а также сине-зеленые водоросли", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что не обнаружили отклонений от норм в пробах воды и почвы из деревни Ачиры.

Среди жителей деревни Ачиры 22 октября была зарегистрирована редкая гаффская болезнь. Сейчас диагноз подтвержден у восьми человек, двое из которых находятся в реанимации. Деревня располагается в 350 км от Тюмени среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

"По предварительным результатам, полученным после исследования проб из объектов окружающей среды в деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области специалистами областного управления Роспотребнадзора, установлено, что вода из скважины взятая в данном поселении, а также вода из реки Алымка по результатам вирусологических исследований соответствуют установленным требованиям. Проба почвы на активность природных радионуклидов каких-либо превышений не показала", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в работе у специалистов остается еще несколько проб на микробиологические, вирусологические, химические, паразитологические, токсикологические и радиологические исследования. Чтобы установить причинно-следственную связь развития заболевания в случаях, связанных с употреблением рыбы, ведутся биологические пробы на мышах. Результаты исследований будут готовы в течение 17 дней.

Как сообщалось 24 октября, при подворовом обходе медики осмотрели порядка 100 человек. Предположительно, причиной передачи болезни стало употребление рыбы, которую местные жители выловили сами. 25 октября, как сообщил источник в медицинских кругах, в Ачиры вновь прибыла санавиация, доставившая бригаду медиков, начавших производить массовый забор крови у жителей поселка. Также в поселение прибыли педиатры, которые впервые за все время стали обследовать детское население.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.