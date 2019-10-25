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Число пострадавших от гаффской болезни в Тюменской области выросло до 10

В Тюмень из деревни Ачиры доставлены вертолетом санавиации еще два человека, которые почувствовали недомогание

ТЮМЕНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Еще двое жителей поселка Ачиры Тюменской области госпитализированы с подозрением на гаффскую болезнь, таким образом число пострадавших от редкой болезни увеличилось до 10, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Редкая гаффская болезнь была выявлена у жителей деревни Ачиры 22 октября. Были госпитализированы восемь человек, двое из которых находятся в реанимации. Деревня Ачиры Тобольского района располагается в 350 км от Тюмени, расположена среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

"Вчера были доставлены вертолетом санавиации еще два человека, которые почувствовали недомогание. По первичным анализам отклонения выявлены не были, но диагностика и наблюдение еще продолжается, они чувствую себя хорошо. На сегодня все десять пациентов из деревни Ачиры находятся в Областной клинической больнице №1 города Тюмени под контролем врачей, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сказали в департаменте.

По словам врачей, два человека до сих пор находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. "Еще двое - в средней степени тяжести ближе к удовлетворительному, шестеро - в удовлетворительном состоянии", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте подтвердили, что все жители поселка Ачиры пройдут обследование. "Учитывая, что населенный пункт локальный, он отрезан от большой земли, жители начали переживать за свое самочувствие. В связи с этим было принято решение вылететь сегодня медицинской бригадой для забора анализов у всех жителей в качестве скрининга. За дальнейшим состоянием здоровья населения будет наблюдать медицинский работник", - пояснили в департаменте.

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

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РоссияТюменская область
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