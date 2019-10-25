Полиция проверяет блогера, снявшего сатирический ролик про губернатора Курганской области

КУРГАН, 25 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы начали проверку по факту размещения в интернете сатирического видеоролика о губернаторе Курганской области, в котором используется фрагмент фильма "Бункер" о Третьем рейхе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сатирический видеоролик называется "Закрытое совещание в кабинете Шумкова", видео было размещено 23 октября и набрало почти 13,5 тыс. просмотров. "По факту размещения в социальных сетях видеоролика УМВД проводит проверку, в рамках которой назначены экспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в ведомстве.

Создатель видеоролика сообщил на своей странице в "ВКонтакте", что после допроса у него был изъят компьютер. "Досмотр компьютера произведен в присутствии адвоката и двух понятых. Никаких обвинений мне не вменяют. Пока все находится в подвешенном состоянии", - пояснил он.