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Власти Челябинска предоставят жилье 20 лет живущей в подвале учительнице

Женщина живет в подвале школы с тех пор, как переехала в Челябинск из Узбекистана

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Администрация Челябинска в индивидуальном порядке предоставит жилье учительнице Елене Михальченко, которая с 1999 года живет в подвале школы, где преподает, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе администрации.

Ранее местные СМИ сообщили об учительнице английского языка Елене Михальченко, которая в 1999 году переехала в Челябинск из Узбекистана. Женщину на время поселили и прописали в подвале школы №140. С тех пор место жительства она не меняла.

"Вопрос решается индивидуально. Жилье будет предоставлено", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки предоставления квартиры.

Пресс-секретарь Владимир Сафонов в своем официальном Telegram-канале добавил, что в пятницу 25 октября в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города учительница смогла выбрать жилье из нескольких вариантов квартир. "Педагог будет жить в [выбранной квартире] пожизненно", - написал он.

Теги
РоссияЧелябинская область
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