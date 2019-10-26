Власти Челябинска предоставят жилье 20 лет живущей в подвале учительнице

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Администрация Челябинска в индивидуальном порядке предоставит жилье учительнице Елене Михальченко, которая с 1999 года живет в подвале школы, где преподает, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе администрации.

Ранее местные СМИ сообщили об учительнице английского языка Елене Михальченко, которая в 1999 году переехала в Челябинск из Узбекистана. Женщину на время поселили и прописали в подвале школы №140. С тех пор место жительства она не меняла.

"Вопрос решается индивидуально. Жилье будет предоставлено", - сказал собеседник агентства, не уточнив сроки предоставления квартиры.

Пресс-секретарь Владимир Сафонов в своем официальном Telegram-канале добавил, что в пятницу 25 октября в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям города учительница смогла выбрать жилье из нескольких вариантов квартир. "Педагог будет жить в [выбранной квартире] пожизненно", - написал он.