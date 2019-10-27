Лесовоз повредил газопровод в Североуральске

ТАСС, 27 октября. Лесовоз в воскресенье вечером повредил газопровод в городе Североуральске Свердловской области, в результате без газа остались более 37 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

"27 октября в 18:27 по местному времени (16:27 мск) поступила информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 мм в городе Североуральске в районе поселка Третий Северный. Поврежденный участок газопровода перекрыт, угрозы взрыва нет. Производится подготовка к ремонтным работам", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате происшествия без газоснабжения остается Североуральск, поселок Черемухово, поселок Калья, поселок Третий Северный. "Всего - 2 825 жилых домов, 37 043 человека и две котельные в Североуральске и Черемухово", - отметили в ведомстве.

В администрации Североуральска организовано экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для принятия мер по скорейшему восстановлению газоснабжения и переводу котельных на резервное топливо, добавили в главке МЧС. "Ориентировочный срок восстановления газоснабжения 12:00 по местному времени (10:00 мск) 28 октября", - пояснили в МЧС.

На месте происшествия работают специалисты газовой службы и оперативная группа МЧС. В ликвидации последствий происшествия задействованы 21 человек и шесть единиц техники.